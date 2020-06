Unfall in Kreisverkehr: Motorradfahrer wird leicht verletzt

Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 19.30, als ein 18-jähriger Autofahrer in der Nähe von Hüttlingen-Albanus in den Kreisverkehr der B19 einfuhr. Dabei hatte der Autofahrer die Vorfahrt des Zweiradfahrers missachtet. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich mehrere Prellungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro.