Unfall in der Burgstallstraße - Zeugen gesucht

Ein 21-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 9 Uhr die Burgstallstraße. Von dort aus wollte er nach links in die Wilhelm-Merz-Straße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 73-jährigen Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligte verletzt, die Fahrerin schwer. Sie wurden jeweils ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf rund 2000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07904/94260 mit der Verkehrspolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.