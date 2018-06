Am Donnerstagmittag ist ein 47-jähriger Autofahrer gegen 12 Uhr in die Einfahrt zum Parkhaus Reichsstädter Markt eingefahren. Anschließend hielt er an, um im Kofferraum seine Ladung zu verstauen. Anschließend fuhr er sein Fahrzeug rückwärts aus der Einfahrt und streifte den Wagen einer dahinter wartenden 43-Jährigen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.