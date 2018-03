Unfall beim Überholen: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, den eine 29-Jährige am Montag verursacht hat. Die Frau fuhr gegen 18.30 Uhr auf der B29 von Mögglingen Richtung Aalen.

Auf der langen Geraden kurz nach dem Ortsende überholte sie trotz Überholverbot den Lkw eines vorausfahrenden 29-Jährigen. Kurz vor einer Baustellenausfahrt, noch während des Überholvorgangs streifte die Frau mit ihrem Auto den Lkw, woraufhin sie in Schleudern geriet. Sie kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und in der Böschung zum Stehen. Die Leichtverletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.