Bei einem Unfall am Dienstag gegen 14 Uhr an einer Bushaltestelle in der Oberen Bahnstraße ist ein Sachschaden von 4000 Euro entstanden.

Beim Einfahren von einer Bushaltestelle der Oberen Bahnstraße in den fließenden Verkehr übersah eine 66 Jahre alte Hyundai-Fahrerin den VW eines 27-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß.