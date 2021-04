Am Samstag hat sich auf der Osterbucher Steige in Aalen ein Unfall ereignet. Ein 19-Jähriger hat gegen 18 Uhr bergab die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sein Audi drehte sich um 180 Grad und kam etwa 70 Meter weiter im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 20 000 Euro.