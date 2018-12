Unfall auf der B29: Einhorntunnel ist gesperrt.

In der Aalener Straße (B29) hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall im Begegnungsverkehr ereignet, wodurch die Fahrbahn komplett blockiert wurde. Ein langer Stau in beide Richtungen war die Folge, sodass auch der Einhorntunnel in beide Richtungen gesperrt werden musste.

Ein 40 Jahre alter Autofahrer war gegen 6.20 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs. Dabei geriet er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem Auto eines 50 Jahre alten Autofahrer zusammenstieß. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf Euro 20 000 Euro geschätzt. Mit Stand 8.15 Uhr waren noch beide Fahrspuren sowie der Einhorntunnel gesperrt.