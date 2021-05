Unfall auf der A7: 20-Jähriger weicht aus und landet auf Feldweg

Gegen 17.20 Uhr am Samstag hat sich auf der Autobahn ein Unfall ereignet. Ein 46-Jähriger fuhr auf an der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen in Fahrtrichtung Süden auf die A7 ein und wechselte laut Polizei ohne ersichtlichen Grund schnell auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er ein von hinten nahendes Auto.

Der 20-jährige Fahrer konnte über den rechten Fahrstreifen und den Standstreifen ausweichen, kam jedoch von der Fahrbahn ab. Er fuhr die Böschung hoch und kam auf einem angrenzenden Feldweg zum Stehen. Dabei beschädigte er einen Wildschutzzaun. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 17 000 Euro geschätzt.