Frontalzusammenstoß auf B29: Straße gesperrt

Auf der B29 sind am Dienstagnachmittag zwischen Affalterried und Unterrombach zwei Autos frontal zusammengeprallt.

Ein 47-Jähriger war mit seinem Klein-Lastwagen von Bopfingen in Richtung Aalen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Lkw auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Wagen einer 61-jährigen Fahrerin. Dieser wurde durch den Aufprall um 180 Grad gedreht und nach rechts abgewiesen. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und letztendlich im Böschungsgraben zum Liegen.

Eine dem Wagen der 61-Jährigen nachfolgende 27-jährige Autofahrerin wich dem Unfallgeschehen aus, kam ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen den Wagen der 61-Jährigen.

Der Fahrer des Klein-Lkw sowie die 61-jährige Autofahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 27-Jährige und ein dreijähriges Kind im Fond des Fahrzeugs blieben unverletzt. An dem Klein-Lkw sowie am Wagen der 61-Jährigen entstand Totalschaden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 50 000 Euro. Die B29 musste zur Bergung und Unfallaufnahme bis etwa 16.30 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Innenstadt abgeleitet.