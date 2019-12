Unerwartetes Topspiel und eine gefährliche Partie

Der Erste gegen den Zweiten. Das elektrisiert die Volleyball-Gemüter. Denn es kommt zum Topspiel in der Oberliga. Die Virngrundrecken (2.) bestreiten an diesem Samstag das Duell beim Tabellenführer SV Fellbach III. Zudem sind die Volleyballerinnen aus Ellwangen zu Hause gegen den SSV Ulm gefordert.

Die Ergebnisse der Volleyballer am vergangenen Wochenende überraschten doch sehr. Der TV Rottenburg III, gegen den die Ellwanger eine Woche zuvor verloren hatten, erwies sich auch für die Fellbacher als Stolperstein. So kommt es zum unerwarteten Spitzenspiel. Die Mannschaft um Trainer Jürgen Schwenk kann gelöst aufspielen und das bis zuletzt so fehlerfreie Fellbacher Team ärgern.

Eine extrem ausgeglichene Liga zeigt sich nicht nur bei den Herren, sondern auch bei den Damen des TSV. Nur der SSV 1846 Ulm steht bereits etwas abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz nach sieben Spielen. Eben diese Mannschaft kommt an diesem Samstag (18.30 Uhr) in die Rundsporthalle Ellwangen.

„Eine gefährliche Partie“, weiß TSV-Trainer Michael Mahler, denn die Formkurve der Kontrahentinnen vom Samstag zeigt deutlich nach oben. Nach einem schlechten Saisonstart holten diese aus den vergangenen beiden Spielen jeweils einen Tie-Break und insgesamt drei Punkte. Die Ellwangerinnen sind also gewarnt.