In den Tischtennisligen der Region ist am Wochenende wieder einiges geboten gewesen. Mit dabei ein neues Gesicht in der Landesklasse und ein Comeback einer Langzeitverletzten. Das sind die Ergebnissen der verschiedenen Partien.

Damen Württembergliga: SV Amtzell - TSV Untergröningen 7:7.

Ein im Vorfeld nicht erwartetet Punktgewinn gelang den Damen des TSV Untergröningen in der Tischtennis-Württembergliga im Duell beim letztjährigen Tabellenzweiten SV Amtzell. Wieder zurück im Dress des TSV Untergröningen war dabei Sabine Holzwarth. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr verletzte sie sich beim Heimspiel gegen den TTC Singen schwer. Nun stand sie erstmals wieder an der Tischtennisplatte und steuerte gleich einen Punktgewinn bei. SV Amzell (Punkte): Doppel: Elisabeth Schanzer / Bianca Bädicker (1), Silke Bruder/Janine Hafner. Einzel: Elisabeth Schanzer (3), Karin Hofmann (1), Silke Bruder (2), Janine Hafner. TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Miriam Kuhnle / Laura Henninger (1), Sabine Holzwarth / Cristina Krauß. Einzel: Miriam Kuhnle (2), Laura Henninger (2), Sabine Holzwarth (1), Cristina Krauß (1).

Damen Landesklasse: SC Staig - TSV Untergröningen 2:8. Nach der Auftaktniederlage gegen den SC Unterschneidheim gelang dem Kochertal-Quartett des TSV Untergröningen in der Tischtennis-Landesklasse der Damen ein überraschend deutlicher 8:2 Erfolg in der Auswärtspartie beim SC Staig. Mit Lotte Groß gab eine weitere Jugendspielerin des TSV ihr Debüt im Erwachsenenbereich - Einstand gelungen. Mit 2:2 Punkten liegen die Kochertälerinnen auf Platz 4 in einer noch wenig aussagefähigen Landesklasse-Tabelle. Weiter geht es am 24. Oktober mit der Auswärtspartie beim TSV Herrlingen.

SC Staig (Punkte): Doppel: Tamara Stolz / Carolin Schickler, Raphaela Erhart / Carmen Häussler. Einzel: Tamara Stolz, Carolin Schickler, Raphaela Erhart (2), Carmen Häussler.

TSV Untergröningen (Punkte):

Doppel: Anja Reiner/Andrea Feil (1), Anja Loss / Lotte Groß (1). Einzel: Anja Reiner (2), Andrea Feil (2), Anja Loss (1), Lotte Groß (1).

Herren Landesklasse: TSG Hofherrnweiler-TSV Blaustein 3:9. Auch im dritten Spiel mussten die Aalener Vorstädter mit Ersatz antreten und waren gegen die favorisierten Gäste aus Blaustein chancenlos. Die Punkte für die TSG Hofherrnweiler holten Daniel Eng/Harald Göhringer, Daniel Eng und Jürgen Groß.

Herren Bezirksliga: TSG Giengen – TSG Abtsgmünd 9:5. Für Giengen siegten Fetzer/Grässle, Friesen/Saposchkow, Konstantinidis(2), Saposchkow (2), Friesen(2) und Grässle. Bei Abtsgmünd punkteten Hoyer/Tauscher, Hoyer, Tauscher, Eh und Braun.

TTC Neunstadt - TTC Victoria Härtsfeld 9:2. Sieger Härtsfeld: Lang/Jagusch, Sladek/Stahn-Neundorf Sieger Neunstadt: Schmid/Nass, Schmid Matthias (2), Nass Heiko (2), Deisinger Tobias, Abele Anton, Grimm Peter, Bühler Steffen

Herren Bezirksklasse: Aalener Sportallianz - PSV Aalen 9:6. Siege Sportallianz: Zanescu/Laic, Weik/Gneipelt, Weik (2), Zanescu, Kun (2), Laic, Gneipelt. Siege PSV: Stürmer R./Schwarz, Stürmer E., Rünz, Nguyen (2), Schwarz.

TSG Hofherrnweiler II – SG Schrezheim 9:4. Für Hofherrnweiler punktete Doppel Breitschopf/Maucher und Rettenmeier/Schings, im Einzel Breitschopf, Kocacimen(2), Maucher(2), Rettenmeier und Schings. Für die SG Schrezheim siegte das Doppel Töpfl/Schnirch und im Einzel Freytag und Töpfl(2).

SC Unterschneidheim – SF Rosenberg 9:0. Der SC Unterschneidheim zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung gegen seinen ersatzgeschwächten Gegner aus Rosenberg. Der SC Unterschneidheim ging bereits mit 3:0 klar aus den Doppeln heraus und lies in keiner Situation des Spiels locker. Letztendlich siegte der SCU klar und verdient mit 9:0. Keine Angabe der Punktegaranten.

SV Neresheim – SV Waldhausen II 8:8. Punkte für den SV Neresheim: Bernd Eifert (2), Jochen Lutz (2), Lukas Schaaf, Wolfgang Bahmann und die beiden Doppel Bernd Eifert/Lukas Schaaf und David Böss/Jochen Lutz. Punkte für den SV Waldhausen: Georg Mühlberger, Markus Meyer, Lennard Lustig, Peter Antritzke (2), Jörg Tillmann-Mumm und die beiden Doppel Georg Mühlberger/Jörg Tillmann-Mumm und Lennard Lustig/Peter Antritzke.