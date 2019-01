Undercover eingeschleust: Für RTL-Show setzt Chef auf Langhaar-Perücke und ACDC-Shirt

Ein Blick hinter die Kulissen und in das Tagesgeschäft des eigenen Unternehmens zu werfen, und dabei unerkannt zu bleiben: Diese Chance haben das Unternehmerehepaar Jasmin Schröter (35) und Wolfram Simon-Schröter (38) genutzt. Im Rahmen des TV-Formats "Undercover Boss" am Montagabend bei RTL haben sie in den verschiedenen Einzelfirmen ihrer Unternehmensgruppe mitgearbeitet. Unter anderem waren die Beiden auch in Aalen unterwegs.

Der Werkzeugmaschinenbauer SHW WM in Aalen-Wasseralfingen gehört seit dem Ende des Insolvenzverfahrens zu einer Investorengesellschaft. Einer der Eigner ist die Hamburger Zeitfracht-Gruppe. Die Hamburger beschäftigen mehr als 1200 Mitarbeiter an mehr als 90 Standorten in Europa und erwirtschaften einen Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro.

Gesellschafterin der Zeitfrachtgruppe, Jasmin Schröter, und ihr Ehemann, Wolfram Simon-Schröter, haben sich unerkannt in die verschiedenen Unternehmensbereiche Logistik, Immobilienwirtschaft, Schifffahrt, Luftfahrt und Werkzeugbau eingeschleust. Oder, um es wie RTL zu formulieren: Sie gehen „gemeinsam undercover, um die Vielfalt des Unternehmens abzudecken“. Dafür gibt sich das Ehepaar als Sandra und Jens, Kandidaten einer fiktiven TV-Show, aus.

Jasmin Schröter hatte sich auf das Projekt eingelassen, da das Unternehmen in einer kurzen Zeit stark gewachsen ist. Wolfram Simon-Schröter fürchtete, durch die Expansion den Kontakt zu den Mitarbeitern zu verlieren. Durch die Teilnahme bei "Undercover Boss" hatte er die Hoffnung formuliert, wieder besser auf die Bedürfnisse seiner Angestellten eingehen zu können.

So funktionierte die Show

Damit die beiden während ihren verschiedenen Aufgaben nicht erkannt werden, geben sie sich als Teilnehmer einer TV-Show aus, außerdem steht für beide eine Verwandlung an. Jasmin Schröter bekommt eine blonde Perücke, einen Fatsuit, um ein paar mehr Fettpölsterchen zu haben, eine Brille und pinken Lippenstift. Wolfram Simon-Schröter setzt auf lange Haare, Brille, ACDC-Shirt und Lederjacke.

Jasmin Schröter ist seit 2011 Gesellschafterin der Zeitfracht Gruppe und Wolfram Simon-Schröter ist seit 2016 Gesamtgeschäftsführer der Unternehmensgruppe. Beide sind seit 2018 verheiratet. (Foto: MG RTL D)

Nach seinem Einsatz als Schiffsmechaniker bei „Opus Marine“ ging es für Geschäftsführer Wolfram Simon-Schröter nach Aalen zu SHW. Vor seinem Arbeitseinsatz zeigte er sich interessiert an der Aalener Firma, die noch nicht allzu lange zur Unternehmensgruppe gehöre. Dort half er einem Vertriebsmitarbeiter bei der Wartung einer Maschine, die gebraucht an Kunden weiter verkauft werden sollte. Wie schmutzig dieser Job werden würde, bekam der getarnte Chef schnell zu spüren, denn er musste das alte Öl und zurückgebliebene Späne aus der Maschine putzen. Dabei gelangten die kleinen Metallspäne durch die Handschuhe - eine Sache, die der Undercover Boss mit stabileren Handschuhen künftig eventuell ändern möchte.

Jasmin Schröter arbeitet im Undercover-Einsatz als Sandra im Job einer Schiffsmechanikerin bei "Opus Marine". (Foto: MG RTL D)

Ebenso zeigte er sich interessiert an der Abfertigung und Verladung einer verkauften Maschine, hier sah der passionierte Logistiker ebenfalls Verbesserungsmöglichkeiten. Das knappe Zeitfenster von zwei Stunden lässt den Mitarbeitern kaum Zeit für Fehler, dass das Abnehmen und Aufbauen der Plane jeweils noch eine halbe Stunde Zeit in Anspruch nimmt, setzt sie zusätzlich unter Druck. Das bekam der "Undercover Boss" unmittelbar vor Augen geführt.

Chefs schauen in die verschiedenen Unternehmensbereiche

Vor dem großen Finale arbeiteten die beiden Chefs auch als Kapitän bei „Opus Marine“, als Flugbegleiter bei der Airline „Blue Air“, als Rangierer mit einem Zeitfracht-Lkw-Fahrer und auf einer Großbaustelle als Installateur. Dabei erfuhren sie viele persönliche Dinge von den Mitarbeitern, mit denen sie zusammenarbeiteten. Ein Ziel der Show: Die Mitarbeiter besser kennen lernen und versuchen, mehr über deren beruflichen Herausforderungen herauszufinden.

Nach den Arbeitseinsätzen trafen die Kandidaten in der Zentrale der Zeitfracht-Gruppe ein. Auch der Vertriebsmitarbeiter aus Aalen bekam ein Wiederstehen mit den beiden Bossen auf Abwegen. Und anhand der Stimme und den Zähnen erkannte er seinen Praktikanten auch.

Wolfram Simon-Schröter bedankte sich bei ihm für die spannende, lehrreiche Zeit. Er habe wahnsinnig gut erklärt und nach seinem Besuch in Aalen fühle er sich bestärkt, dass es die richtige Entscheidung war, das Unternehmen übernommen zu haben. Als Dank für seine Arbeit dürfe seine Familie ihn bei seinem nächsten Arbeitseinsatz in Indien begleiten. Der 49-jährige Vertriebsmitarbeiter freute sich sichtlich über die Rückmeldung und die Anerkennung für seine Arbeit.