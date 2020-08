Nach dem mühevollen Weiterkommen in der ersten Runde des Verbandspokals beim TSV Bad Boll, den man erst in der Verlängerung besiegen konnte, tritt Fußball-Verbandsligist TSV Essingen nun bei einem alten Bekannten an. Zu Gast ist man beim Landesligisten TSGV Waldstetten, gegen den man erst kürzlich in einem Testspiel mit 4:0 erfolgreich gewesen war.

„Dass wir erst kürzlich gegeneinander gespielt haben, ist für keine Mannschaft weder Vor- noch Nachteil. Etwas kurios ist es aber dennoch, dass wir schon wieder beim TSGV spielen“, sagt TSV-Trainer Beniamino Molinari. Nicht mit dabei sein wird Julian Biebl, der mit der Achillessehne Probleme hat.

An Rückenbeschwerden leidet weiterhin Stergios Dodontsakis, befindet sich laut Molinari aber auf dem Weg der Besserung. Simon Knecht ist nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder ins Training zurückgekehrt, bei Niklas Groiß hat sich nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Pokal nichts Ernstes ergeben. Er hatte lediglich einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen.

Der TSV hat als Verbandsligist den Anspruch, in die nächste Runde einzuziehen. „Wir werden Waldstetten nicht unterschätzen und da spielt das Testspiel dann vielleicht doch eine Rolle: Wir werden sicherlich noch konzentrierter auftreten“, wenngleich Molinari anfügt, dass eine Vorbereitung immer so dosiert sei, dass die Mannschaft am ersten Spieltag fit und bereit ist. Trotzdem es in Bad Boll in die Verlängerung gegangen war, habe sich der TSV-Trainer nicht ein einziges Sorgen gemacht, nicht in die nächste Runde ziehen zu können. „Wir waren alle ruhig, weil wir in 120 Minuten überhaupt nur eine Gelegenheit zugelassen haben. Ich sehe es positiv, wie dieses Spiel gelaufen ist. Vor allem um unsere Fitness brauchen wir uns wohl keine Sorgen zu machen“, sagt Molinari schmunzelnd. Und gute Fitness kann man beim TSGV sicherlich gut gebrauchen.

Bei den Waldstettern konnte Tobias Kubitzsch nach seinen Kniebeschwerden unter der Woche schon wieder ins Training einsteigen. Ebenso Serkan Özgür, der seine Prüfungen abgeschlossen hat, nun aber erst einmal an seiner Fitness arbeiten muss. Jannik Kurfess musste mit Wadenbeschwerden unter der Woche kürzertreten und Lukas Hartmann ist mit seinen Schambeinbeschwerden nach wie vor noch länger nicht einsetzbar.

„Der Reiz, eine höherklassige Mannschaft zu schlagen, ist immer da. Leider werden die Essinger uns jetzt wohl nicht mehr unterschätzen, nach diesem Testspiel. Wir müssen nur unsere Chancen besser nutzen“, sagt Waldstettens Co-Trainer Peter Frömmel, der unter der Woche den verhinderten Cheftrainer Mirko Doll in den Trainingseinheiten vertreten hatte. Wenn auch der Fokus auf der Meisterschaft liegt, möchten die Waldstetter alles geben in diesem Duell, um womöglich in die nächste Runde einzuziehen. Dass dies gegen ein klassenhöheres Team durchaus möglich ist, hat die Partie in der ersten Runde gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gezeigt, die man am vergangenen mit 3:1 geschlagen hatte. „Das war vor allem wichtig für den Kopf, dass wir zu solch einer Leistung imstande sind. Die Truppe weiß jetzt, was sie kann und das werden wir gegen Essingen wieder abrufen“, so Frömmel weiter.

Den Ligarivalen TSV Bad Boll, der in 90 Minuten ein 0:0 gegen Essingen ermauert hatte, nimmt man sich bei den Löwen daher nicht als Beispiel. „Das Ziel ist immer das Weiterkommen. Wir werden nicht wie Boll defensiv spielen, sondern es wie im ersten Spiel machen. Wir spielen unseren Fußball und versuchen, auch gegen den TSV dominant zu sein“, fährt Frömmel fort. Interessant war dieses Testspiel vor einigen Wochen auf jeden Fall, das Duell im Pokal dürfte noch mit Spannung garniert werden.