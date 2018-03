Und noch ein Versuch: Auftakt gegen Tübingen

Und noch ein Versuch: nach dem relativ kurzfristigen Ausfall des Fußball-Verbandsligauftakts beim SSV Ehingen-Süd startet der TSV Essingen an diesem Samstag (15 Uhr) nun in die diesjährige Pflichtspielrunde. Zu Gast auf dem Kunstrasen des Schönbrunnenstadions ist die TSG Tübingen, die sich in der vergangenen Woche auf eigenem Platz Normannia Gmünd mit 0:2 geschlagen geben musste.

Die Essinger hatten mit dem Testspielgegner SSV Ulm jedoch einen exzellenten Plan B in der Hinterhand und zeigten beim 0:1 zudem ein gutes Gesicht. „Daran hat man gesehen, dass wir in Sachen Taktik und Spritzigkeit auf dem Punkt fit für die Pflichtspielrunde gewesen sind“, zeigt sich auch TSV-Trainer Dennis Hillebrand sichtlich zufrieden mit dem Duell gegen den hochkarätigen Gegner. Vergangene wie diese Woche hat er wieder die Qual der Wahl, wen er für seinen Kader nominieren wird. Für einige Akteure wird schlichtweg kein Platz sein. Daniel Eisenbeiß (muskuläre Probleme) und Christian Essig (Schlag auf die Wade) waren unter der Woche angeschlagen, mit einem Einsatz ist jedoch zu rechnen. Mit den Tübingern erwartet er einen sehr kompakten Gegner, der über die mannschaftliche Geschlossenheit komme – der allerdings, so Hillebrand, ohne seinen Toptorjäger Jonas Frey in Essingen antreten werde. Das sollte dem TSV nicht gerade zum Nachteil gereichen.

Zwei Neuzugänge spielen sich ins Team

Speziell herauspicken wollte Hillebrand nach dieser Vorbereitung keinen Spieler, lobende Worte fand er dann aber doch noch für die beiden Neuzugänge Maximilian Eiselt und José Gurrionero. Letzterer gebe der Abwehr Sicherheit und Stabilität und Eiselt sorge vor allem häufig durch seine Standards für Gefahr. „Ich denke aber, dass wir uns als Mannschaft insgesamt weiterentwickelt, einen Schritt weiter nach vorne gemacht haben“, sagt Essingens Trainer.

Es war seine erste gemeinsame und vor allem komplette Vorbereitung mit der Mannschaft und er hat kein Problem, sich daran messen zu lassen. „Ergebnisse mussten wir zwar schon in der Hinrunde liefern, allerdings sollte man jetzt auch irgendwann die Handschrift des Trainers erkennen können.“ Einen ersten Beweis dafür antreten möchten die Essinger bereits am Samstag.