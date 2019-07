2014 in Neunheim, 2015 in Pfahlheim, 2016 in Rindelbach, 2018 in Neunheim und nun auch 2019 in Eggenrot hat der FC Röhlingen den Ellwanger AH Stadtpokal gewonnen. Dabei ließen die Alten Herren des FC Röhlingen die anderen Mannschaften hinter sich.

Das Turnier wurde im Modus , jeder gegen jeden mit reduzierter Feldgröße ausgetragen. Alle acht Mannschaften aus Ellwangen und Teilorten haben teilgenommen. Qualitativen und attraktiven Fußball mit viele Tore bekamen die Zuschauer bei den parallel ausgetragenen Gruppenspielen auf beiden Sportplätzen zu sehen.

Ellwangen setzt sich durch

In beiden Gruppen setzten sich zwei Teams relativ klar durch. Gruppe A dominierte der VfL Neunheim und die Sportfreunde Eggenrot. Dritter wurde SV Pfahlheim vor der DjK Eigenzell. In Gruppe B setzte sich der FC Röhlingen vor FC Ellwangen durch. Dritter wurde der SV Rindelbach, Vierter die SG Schrezheim. Im Halbfinale schaltete Ellwangen die Neunheimer mit einem knappen 1:0 aus, Röhlingen setzte sich mit 2:0 gegen Eggenrot durch. Beim Elfmeterschießen um Platz 3 gewannen die Gastgeber gegen Neunheim. Und das Finale sollte eine enge Kiste werden: Röhlingen ging im Duell gegen Ellwangen schnell in Führung und sicherte sich nach einem klaren 4:0, in Folge den Siegerpokal. Ellwangens Bürgermeister Volker Grab gratulierte und überreichte den Pokal. „Ich denke wir hatten wieder mal ein grandioses Turnier, keiner hatte sich schlimmer verletzt und wir haben schöne, spannende Spiele gesehen“, zogen die Turnierorganisatoren Markus Fuchs, Paul Köder und Rolf Rieger vom gastgebenden SFE sehr zufrieden Bilanz. 2020 soll der Stadtpokal bei der DjK Eigenzell ausgetragen werden.