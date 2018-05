Und immer noch hoch hinaus

Bereits vor 25 Jahren hat er zusammen mit der Stadt Aalen und den „Aalener Nachrichten“ bei den Limesthermen ein großes Ballontreffen organisiert und heute noch ist er ein begeisterter Ballonfahrer: Martin Hofer. Am Sonntag, 6. Mai, feiert er seinen 70. Geburtstag. Gerne erinnert sich Hofer noch an das damalige Event.

Dem Ballonfahrern ist er von da an treu geblieben: Jedes Jahr steigt er 30 bis 40 Mal überwiegend im Ostalbkreis in luftige Höhen. Der waschechte Aalener steuert dabei den Ballon der Kreissparkasse.

In beruflicher Hinsicht trauert der gelernte Kaufmann den Zeiten bei Ostertag nach. „Wir waren damals wie eine große Familie“, sagt er. Danach war Hofer als selbstständiger Handelsvertreter in der Ziegelbranche tätig und hat unterem anderem die Klinker für die Aalener Limesthermen geliefert. Im Alter von 57 Jahren hat Hofer dann sein großes Hobby, die Ballonfahrerei, zum Beruf gemacht.

Früher war er auch dem Motorsport eng verbunden und ist Go-Kart und Automobilslalom gefahren. Sportlich aktiv ist Hofer auch als Radfahrer. „Es gibt in Südtirol keinen Pass, den ich nicht schon mit dem Fahrrad überquert habe“, erzählt er. Südtirol scheint ihm besonders gut zu gefallen, denn an diesen Ort zieht er sich zusammen mit seiner Frau an seinem Ehrentag zurück. „Da kann es klingeln, so oft es will, wir sind am Sonntag nicht erreichbar“, betont Hofer und lächelt dabei verschmitzt.