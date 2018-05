Am Samstag ist zum 24. Mal europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Welchen Betrag zur Inklusion kann die Kultur liefern? Wir haben das Aalener Stadttheater besucht und mit Winfried Tobias (Dramaturgie) und Siegfried Hopp (Regie) gesprochen, deren Inszenierung von „Auf zum Mond“ mit den Akteuren des inklusiven Spielclubs derzeit auf der Bühne im Wi.Z zu bewundern ist.

Der Vergleich gefällt beiden: Ihre Arbeit sehen sie durchaus wie die eines Fußballtrainers, der bei jedem Spieler schauen muss, wo seine Fähigkeiten im Team am besten zur Geltung kommen. Mit einigen Unterschieden natürlich: „Bei uns dauert ein Spiel nur 60 Minuten, und am Ende gewinnen alle“, sagt Tobias lachend. „Ja“, fügt Hopp, der studierte Sozialpädagoge „ohne Inklusionserfahrung“, an, „wir müssen unsere Spieler in den Proben sehr genau beobachten, wo sind die Stärken, wo sind Möglichkeiten.“

„Inklusion von Anfang an“, so lautet das diesjährige Motto des seit 1992 bestehenden Protesttags. Also gehen wir beim inklusiven Spielclub erst mal an den Anfang zurück: Nach „Der kleine Prinz“, „Pinocchio“ und „Der Zauberer von Oz“ wurde diesmal in Anlehnung an Bassewitz’ „Peterchens Mondfahrt“ das Stück „Auf zum Mond“ inszeniert – erneut in Zusammenarbeit mit der Samariterstiftung und der VR-Bank Ostalb.

Motivation, Disziplin und Regeln sind Grundvoraussetzung

Gut ein Drittel des Ensembles ist behindert, was an der grundsätzlichen Theaterarbeit allerdings nichts ändert. „Motivation, Disziplin, Zuverlässigkeit, Regeln“, fasst Hopp zusammen, „das sind Grundvoraussetzungen fürs Theater, egal ob inklusiv oder nicht.“ Hier seien die Anforderungen gleich, etwa, dass Vereinbarungen aus den Proben gelten.

Aber trotzdem unterscheidet dieser Spielclub von anderen. „Es braucht klare, stabile Strukturen“, blickt Winfried Tobias mit der Erfahrung der vergangenen vier Spielzeiten zurück, „wir versuchen, möglichst früh von den Proberäumen auf die Bühne zu wechseln, da manche Spieler empfindlich auf Veränderungen reagieren.“ Hopp: „Stabilität hilft, ganz klar.“

Zudem müsse man auf Barrierefreiheit achten, „denn der Arbeitsalltag in einem Theater ist nicht grundsätzlich barrierefrei“, erklärt Winfried Tobias. Dabei dürfe man, ergänzt Hopp, Barrierefreiheit nicht nur rein physikalisch sehen. Es gehe auch um Lernmöglichkeiten. „Inklusion soll schließlich auch für Menschen gelten, die zum Beispiel Schwierigkeiten mit dem Sprechen haben.“

Weitere Unterschiede: Die Ausstatttung ist etwas aufwendiger, greller, plakativer. Die Bildersprache rückt in den Vordergrund, führt Winfried Tobias, der zudem stellvertretender Intendant und Leiter des Kinder- und Jugendtheaters ist, aus. Ein bisschen erinnert ihn das an seine Zeit beim Berliner Grips-Theater.

Ohne die gute Zusammenarbeit mit der Samariterstiftung sei das alles nicht denkbar, lobt Hopp. „Die Betreuer bringen die Schauspieler zu den Proben, betreuen sie dort und spielen sogar selbst mit. Das ist uns eine große Stütze bei der Arbeit“, freut sich der Regisseur.

Schauspielern ist gut fürs Selbstwertgefühl

Eine dieser mitspielenden Betreuerinnen ist Bianca Ziebart. „Ich habe vorher noch nie Theater gespielt, aber es macht mir mit jedem Mal mehr Spaß“, gestand sie vor der Premiere, „im Ensemble herrscht positive Aufregung, im Team gibt es keine Berührungsängste.“ Sie findet es schön, dass die Schauspieler mit Behinderung nicht nur in Nebenrollen auftreten, sondern auch Hauptrollen spielen dürfen: „Das ist gut fürs Selbstwertgefühl.“ Auch die Mitarbeit am Stück selbst ist den beiden Machern wichtig: Die Spieler sollen ihre Figuren mitgestalten. Bei „Auf zum Mond“ zum Beispiel ergab sich eine Diskussion um das Ende: „Meine Vorlage hatte einen provokativen Schluss“, blicht Hopp zurück, die Schauspieler aber machten klar: „So können wir nicht aufhören.“ Sie forderten ein Happy End, was Tobias schlussendlich auch konsequent findet. „So haben wir uns hingesetzt und Alternativen gesucht“, gesteht der Regisseur gerne.

Grundsätzlich sind sich die beiden einig: „Man darf im inklusiven Spielclub nicht voraussetzen, dass alles von selbst funktioniert“, sagt Hopp, „wir lernen voneinander.“ Und Tobias geht sogar noch tiefer: „Hier ist nicht unbedingt das Endprodukt das Ziel. Der Anspruch ist vielmehr, gemeinsam etwas zu schaffen, was anderen Menschen gefällt, und es auf die Bühne zu bringen.“

Und so stellt sich beiden bei der Probearbeit immer wieder die Frage: Wie eingefahren sind wir eigentlich? Was kann das Theater vom Leben lernen? „Wir sind ständig angehalten, die eigenen Normen zu überprüfen, und das ist eine Bereicherung für alle Beteiligten“, freut sich Tobias, „hier ist der inklusive Spielclub nicht nur ein Aushängeschild, sondern geradezu ein Korrektiv.“

Und das soll erhalten bleiben. Von Anfang an – um auf das Motto des Protesttags zurückzukommen – hat die Aktion Mensch das Aalener Stadttheater finanziell unterstützt. Diese Hilfe läuft nun aus, da sie von Beginn an auf drei Jahre begrenzt war. Aber, so verspricht Winfried Tobias: „Es wird diesen Club auf jeden Fall weiter geben.“