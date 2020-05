Unbesorgt ins Abitur

Die Abitur-Prüfungen im Überblick

Am heutigen Montag werden von 9 bis 12.30 Uhr die Italienisch- und Spanisch-Prüfungen geschrieben. Am Mittwoch, 20. Mai, geht es dann weiter mit dem Deutsch-Abitur von 9 bis 14.15 Uhr, gefolgt von Englisch am Montag, 25. Mai, von 9 bis 12.30 Uhr. Am Dienstag, 26. Mai, findet von 9 bis 13.30 Uhr die Mathe-Prüfung statt, einen Tag später von 9 bis 12.30 Uhr Französisch. Am Donnerstag, 28. Mai, folgen schließlich die Neigungsfächer, beispielsweise Biologie, Chemie, Physik, Sport, Musik, Wirtschaft oder Gemeinschaftskunde, jeweils von 9 bis 13 oder 13.30 Uhr. Den Abschluss macht die schriftliche Latein-Prüfung am Freitag, 29. Mai. Der erste Nachtermin findet von 16. bis 25. Juni statt, der zweite von 2. bis 10. Juli. Die mündlichen Prüfungen sind für den Zeitraum vom 20. bis 29. Juli angesetzt.