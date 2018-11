Nach dem 2:0-Heimsieg gegen den FC Wangen sind die Sportfreunde Dorfmerkingen als einziges Team weiter unbesiegt und belegen nach der Hinrunde Tabellenplatz zwei in der Fußball-Verbandsliga. Nach Spielende richtete sich das Augenmerk der Dorfmerkinger Fans auf die Nebenplätze der Liga.

Als Nagold in der zweiten Minute der Nachspielzeit den 3:2-Führungstreffer gegen den Tabellenführer Rutesheim erzielte, freute man sich schon über den Herbstmeistertitel, doch es kam anders. Im Gegenzug gelang dem Tabellenführer noch der Ausgleichstreffer. Dennoch hätte vor Saisonbeginn keiner nur annähernd daran gedacht, dass die Mannen von Trainer Helmut Dietterle auf Tabellenplatz zwei die Vorrunde beenden. Dorfmerkingen ging von Beginn an hoch konzentriert zu Werke, war gedanklich und im Zweikampfverhalten schneller als der Gegner. Die erste Torchance dann nach fünf Minuten, als Mutlu nach einer kurz ausgeführten Ecke knapp über das Wangener Gehäuse drosch. Im Gegenzug war es dann Tim Brenner, der eine Konterchance im letzten Moment klärte. Danach musste der Anhang der Sportfreunde nochmals tief durchatmen, als Wangens Biedenkapp mit einem Kopfball nach einer Ecke knapp scheiterte.

Sportfreunde schalten hoch

Doch von nun an rollte der Dorfmerkinger Angriffswirbel. Zuerst waren es Brenner, Mutlu und Nietzer, die das Gehäuse des Gastes nur knapp verfehlten und schließlich blieb es Mannschaftskapitän Vesel vorenthalten, den Führungstreffer zu erzielen. Über Nietzer und Mutlu kam das Leder zu Vesel und dieser hämmerte den Ball aus 18 Metern unhaltbar in Wangens Maschen. Danach versäumten es die Gastgeber bis zur Pause die Vorentscheidung zu erzielen. Wangens Trainer Philipp brachte nach der Pause Doppeltorschütze Maas vom vergangenen Wochenende, doch an der Überlegenheit der Sportfreunde änderte sich nichts. Nach einer Ecke in der 56. Minute erzielte Brenner gar das das 2:0 und somit war auch der letzte Widerstand des Gastes gebrochen. Dorfmerkingen kombinierte, erspielte sich weitere Tormöglichkeiten, doch ein weiterer Treffer wollte nicht mehr gelingen. „Ich muss jedem eingesetzten Akteur ein großes Lob zollen. Jeder hat seine Vorgaben umgesetzt und wer hätte vor Saisonbeginn gedacht, dass wir eine Vorrunde ungeschlagen beenden? Ab Montag werden wir uns gezielt auf das Derby gegen den TSV Essingen vorbereiten“, sagte Dietterle.