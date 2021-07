Zwischen 18 und 23 Uhr am Sonntagabend hat ein bislang Unbekannter den rechten hinteren Reifen eines BMW zerstochen, der in diesem Zeitraum in der Bahnhofstraße abgestellt war. Die 56-jährige Fahrzeugbesitzerin bemerkte dies erst während der Fahrt, als sie durch eine Warnleuchte aufmerksam wurde. Hinweise auf den Reifenstecher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.