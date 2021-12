Bereits am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr hat ein bislang Unbekannter alle vier Reifen eines VW zerstochen, der in der Parkstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere Hundert Euro. Das Polizeirevier Aalen, das in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen hat, bittet unter Telefon 07361 / 5240 um sachdienliche Hinweise.