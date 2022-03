Einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro hat ein bislang unbekannter Vandale verursacht, der ein Auto, das in der Hüttlinger Straße geparkt war, auf der rechten Dachseite zerkratzt hat. Das Fahrzeug war am vergangenen Freitag dort geparkt worden. An diesem Mittwoch wurden die Beschädigungen festgestellt.