Unbekannter zerkratzt Autos - und wird dabei gefilmt

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag mindestens sechs Autos zerkratzt, nach dem Täter wird jetzt gesucht.

Ein 54-Jähriger hatte sein Auto am Freitag, gegen 17.30 Uhr, auf dem Parkplatz der Hochschule in Aalen, in der Ludwigstraße, abgestellt. Als er am Samstag gegen 10 Uhr wieder zu seinem Mercedes kam, sah er, dass der komplette Kofferraum zerkratzt war. Da es sich um eine Speziallackierung an dem Mercedes E400 handelt, beläuft sich der Schaden auf mindestens 5000 Euro.

Wie sich später herausstellte, wurden mindestens fünf weitere Autos beschädigt. Sie standen in der Friedrich-Schwarz-Straße und wurden ebenfalls an der Lackierung und an den Seitenscheiben zerkratzt. Auch hier beläuft sich der Schaden auf etwa 5000 Euro. Die Tat wurde von einer Videokamera aufgezeichnet.

Danach dürfte es sich um einen betrunken wirkenden, torkelnden jungen Mann mit Kapuzenjacke und weißen Schuhen gehandelt haben. Die Polizei in Aalen, Telefon 07361/ 5240, sucht Zeugen.