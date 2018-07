Ein Unbekannter hat am Mittwoch in der Zeit zwischen 12.30 und 17.50 Uhr den Opel einer 40-Jährigen zerkratz, der auf einem Parkstreifen in der Ellwanger Straße abgestellt gewesen ist. Der entstandene Sachschaden an dem Neuwagen beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240 entgegen.