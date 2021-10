Unbekannter wird nach Anmache handgreiflich

Zu einer Körperverletzung ist es am Sonntag um 5.15 Uhr vor einer Tanzschule in der Friedrichstraße, als ein junger Mann und seine Begleiterinnen von einem bislang unbekannten Mann angegriffen wurden. Der Unbekannte versuchte, den jungen Frauen sein Interesse zu bekunden, welches diese jedoch zurückwiesen. Daraufhin wurde er aggressiv und verletzte eine 24-jährige Frau sowie einen 23-jährigen Mann. Der Angreifer flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Aalen unter 07361 / 524-0 in Verbindung zu setzen.