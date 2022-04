Unbekannter will in Kopernikus-Gymnasium einbrechen

Vermutlich schreckte die Tiefe von vier Metern einen bislang Unbekannten von seinem Vorhaben, in das Kopernikusgymnasium einzubrechen ab. Der Täter öffnete zwei Lichtkuppeln auf dem Dach des Schulgebäudes, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Ohne in das Gebäudeinnere hinabzusteigen, verließ der Unbekannte das Dach wieder. Der versuchte Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstag und Samstagnachmittag um 15 Uhr. Hinweise auf die Täter bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, unter Telefon 07361 / 97960.