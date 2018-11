Unbekannter will 13-Jährige in Umkleidekabine fotografieren

Am Samstagvormittag ist eine 13-Jährige in einem Aalener Geschäft belästigt worden. Das Mädchen war zusammen mit seiner Mutter in einem Sportgeschäft in der Margarete-Steiff-Straße. Um ein Kleidungsstück anzuprobieren, ging das Mädchen in eine Umkleidekabine. Als sie ihre Hose ausgezogen hatte, bemerkte sie, dass ein Unbekannter aus der Nachbarkabine unter der Trennwand durchgriff und offenbar versuchte, die 13-Jährige mit dem Handy zu fotografieren. Das Mädchen reagierte geistesgegenwärtig; sie drückte mit dem Fuß gegen den Spalt und beschimpfte den Unbekannten lautstark, woraufhin er die Flucht ergriff. Trotz sofortiger Suche der Mutter und des Filialleiters wurde der Mann nicht mehr angetroffen.