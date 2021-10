Am Sonntag gegen 16.20 Uhr hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem VW Golf oder Polo die Königsberger Straße in Richtung Heidenheimer Straße befahren. Dort streifte dieser einen geparkten Mercedes und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240.