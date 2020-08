Zwischen Freitag und Montag ist versucht worden, in eine Gaststätte in der Schloßstraße einzubrechen. Der bislang unbekannte Einbrecher versuchte eine Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang.

Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.