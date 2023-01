Unbekannter tritt nach Hund und bedroht Besitzer - Polizei sucht Zeugen

Ein 52-Jährige ist am Sonntag gegen 17 Uhr mit seinem 13-jährigen Sohn und dessen Welpen in der Schradenbergstraße in Aalen beim Gassigehen gewesen, als sie einem fremden Mann begegneten. Dieser trat beim Vorbeigehen unvermittelt nach dem Hund, worauf der Hundebesitzer den Fremden ansprach.

Wie die Polizei mitteilt, zog der Unbekannte daraufhin ein Taschenmesser und bedrohte damit seine Gegenüber. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung Hofherrnweiler.

Der Tatverdächtige wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,70 Zentimeter groß, mit Pferdeschwanz und langem Haar beschreiben. Er trug einen roten Sweater, blaue Jeans und eine runde Brille. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.