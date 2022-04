Beim Abbau einer Studentenparty in der Mensa der Hochschule in der Mozartstraße hat ein bislang Unbekannter am Freitag eine Musikbox im Wert von etwa 1000 Euro gestohlen.

Zeugen beobachteten einen etwa 20 Jahre alten Mann mit dunkler Kurzhaarfrisur, der mit der Box gegen 3.45 Uhr das Gebäude verließ. Der Mann soll zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß gewesen sein, trug schwarz-weiße Sneakers, eine blaue Jeans und ein schwarzes Oberteil.