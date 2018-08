Aus ihrer Handtasche ist einer 28-Jährigen am Sonntagmorgen zwischen 2 und 4.45 Uhr ihr iPhone gestohlen worden. Die junge Frau hielt sich im genannten Zeitraum in einem Lokal in der Julius-Bausch-Straße auf. Das iPhone ist schwarz und hat einen Wert von rund 750 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240, entgegen.