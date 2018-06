Am Mittwoch hatte Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 17 Uhr aus einem Laden An der Stadtkirche eine Geldkassette gestohlen. Da der Ladeninhaber zu diesem Zeitpunkt in seiner Werkstatt war, nutzte der Dieb die Gelegenheit, um die Kassette mit einem kleineren Geldbetrag aus einer Schublade der Ladentheke zu entwenden.

Mehr zum Thema Hüttlingen Unbekannte beschmieren Brückenpfeiler