Unbekannter schlägt Wohnungstüre ein

In der Zeit von 14.40 bis 22.55 Uhr hat am gestrigen Mittwoch ein Unbekannter eine Wohnungstüre in einem Gebäude in der Ziegelstraße beschädigt. Der oder die Täter schlugen gegen die Glasscheibe und beschädigten diese, gelangten jedoch nicht in die Erdgeschosswohnung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.