Unbekannter schlägt auf 22-Jährigen ein

Am Montagabend gegen 23.30 Uhr ist ein 22-Jähriger, der im Bereich der Einmündung Gartenstraße/Fackelbrückenstraße unterwegs war, von einem Mann angesprochen und unvermittelt in den „Schwitzkasten“ genommen worden. Der Angreifer würgte den 22-Jährigen offenbar und schlug in mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Der verletzte Mann musste mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Im Verdacht steht ein 30-Jähriger, der am Abend bereits im Bereich Hofherrnstraße auffällig war und vor einem Einkaufsmarkt Kunden angeschrien hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.