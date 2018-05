Unbekannter schlägt Autoscheibe ein.

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, 7.50 Uhr, die Scheibe der Beifahrertüre eines Fahrzeuges eingeschlagen, das in der Weißen Steige abgestellt gewesen ist. Aus dem Innenraum entwendete der Täter einen Geldbeutel, in dem sich ein geringer Bargeldbetrag und persönliche Papiere des Fahrzeughalters befanden. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240, entgegen.