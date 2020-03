Unbekannter schlägt 17-Jährigem ins Gesicht

Am Dienstag um kurz vor 18.45 Uhr ist dem Polizeirevier in Aalen eine Körperverletzung auf dem Marktplatz mitgeteilt worden.

Ein 17-Jähriger teilte mit, dass er sich zusammen mit einem Freund auf dem Markplatz, im Bereich des Kubus, auf eine Parkbank gesetzt habe. Kurze Zeit darauf sei ein Mann in Begleitung einer weiblichen Person an ihnen vorbei gelaufen. Der Mann sprach den 17-Jährigen an und fragte ihn, warum er so komisch schauen würde.

Nachdem der 17-Jährige ihn aufforderte weiter zu gehen, kam die männliche Person auf ihn zu und es entwickelte sich ein Handgemenge. Hierbei schlug der Mann dem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser dabei verletzt wurde. Anschließend entfernte sich der Angreifer in unbekannte Richtung.

Der bislang unbekannte Mann war etwa 1,75 Meter groß und hatte eine dünne Statur. Zudem hatte er nach oben gestylte Haare, die seitlich abrasiert waren. Er war mit Jeanshose und Jeansjacke bekleidet. Seine weibliche Begleitung hatte lange braune Haare und war schwarz bekleidet. Nach Angaben des 17-Jährigen hatten beide Personen südländisches Aussehen.