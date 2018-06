Rund 1000 Euro Schaden hat ein unbekannter Verursacher an einem Suzuki Vitara hinterlassen, der am Dienstag im Zeitraum zwischen 7 und 16.30 Uhr auf einem Parkplatz einer Firma in der Robert-Bosch-Straße abgestellt war.

Hinweise nimmt in diesem Fall das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen. Einklappen Ausklappen