Nationalsozialistische Symbole hat ein unbekannter Täter zwischen Montag und Dienstag in die Fahrertür eines Autos geritzt, das in der Gmünder Benzholzstraße geparkt war. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 14.30 Uhr. Mit einem spitzen Gegenstand wurden ein Hakenkreuz und eine SS-Rune in die Tür des Autos geritzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei 1500 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 / 3580 entgegen.