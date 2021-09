Unbekannter klaut Zehnjährigem seinen E-Scooter.

Ein bislang unbekannter Täter hat einem zehnjährigen Jungen am Dienstagabend seinen E-Scooter geklaut.

Der Junge hielt sich gegen 19 Uhr im Bereich des Steinbachstadions in der Waiblinger Straße auf. Angaben des Jungen zufolge wendete ein vorbeifahrender Wagen und hielt neben ihm an. Der Fahrer stieg aus und riss dem Kind seinen E-Scooter aus der Hand, packte diesen in seinen Kofferraum, beleidigte den Zehnjährigen und fuhr anschließend in Richtung Fachsenfeld Mitte davon.

Der Zehnjährige beschrieb den Mann als etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, er hatte schwarzbraune Haare mit kurzem Pony und Bartstoppeln. Der Unbekannte trug eine graublaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Der Junge, der bei dem Angriff des Mannes zu Boden stürzte, zog sich eine Verletzung am Rücken zu.