Unbekannter fährt falsch herum in den Kreisverkehr

Auf der linken und damit auf der falschen Seite ist ein bislang Unbekannter am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr mit seinem Mercedes-Sprinter in den Kreisverkehr bei einer Tankstelle in der Wilhelmstraße eingefahren. Ein 52-Jähriger musste deshalb seinen BMW stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies erkannte die 68 Jahre alte Fahrerin eines Mini One zu spät und fuhr auf den BMW auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon. Durch die Unfallbeteiligten konnte der Polizei das Kennzeichen des Fahrzeuges genannt werden; entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.