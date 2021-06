Am Donnerstag ist zwischen 9.30 und 11 Uhr ein VW Touran, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-Rieger-Straße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt worden, Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von rund 2000 Euro. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240.