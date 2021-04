Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker hat am Dienstag einen geparkten schwarzen Fünfer-BMW im Bereich der Beifahrerseite beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-Rieger-Straße, in der Nähe des Eingangs, zwischen 9 und 13 Uhr abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Hinweise hierzu erbittet die Polizei in Aalen unter Telefon 07361/5240.