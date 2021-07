Unbekannter erbeutet in Praxis Zahngold

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr eine Zahnarztpraxis aufgesucht und angegeben, dass er im Auftrag einer Firma Zahngold abholen müsse. Da dies offenbar nicht ungewöhnlich ist, übergab ihm eine Angestellte das Edelmetall. Die Frau wurde dann jedoch stutzig, nachdem der Unbekannte ihr 200 Euro aushändigte, da im Normalfall das Altgold gespendet wird. Misstrauisch geworden, bat sie den Unbekannten daraufhin um eine Quittung. Der Mann gab an, diese aus seinem Fahrzeug zu holen und verließ die Praxis. Das Altgold im Wert zwischen 1000 bis 1500 Euro nahm er mit. Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen kräftig gebauten Mann, der etwa 40 Jahre alt und circa 175 bis 180 Zentimeter groß ist. Der Unbekannte hat kurze schwarze Haare. Hinweise erbittet an das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240.