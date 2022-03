Unbekannter entsorgt glühende Kohle: Komposthaufen brennt

Kurz vor 14 Uhr am Donnerstagmittag musste die Freiwillige Feuerwehr Aalen mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften zum Brand eines Komposthaufens in Verlängerung des Heulenbergwegs ausrücken. Der eigentlich verwaiste Komposthaufen wird offensichtlich immer noch durch Bürger genutzt. So entsorgte ein Unbekannter glühende Kohle und heiße Asche, wodurch es zu dem Brand und zwei Meter hohe Flammen kam. Nur durch das rasche Löschen konnte verhindert werden, dass das Feuer auf umgebende Büsche und Bäume übergriff.