In der Zeit zwischen Donnerstagmittag, 14 Uhr, und Samstagnachmittag, 14.30 Uhr, hat ein Unbekannter die Kellertüre eines Reihenhauses im Buckelgartenweg aufgebrochen und ist so so in den Kellerraum gelangt. In andere Räumlichkeiten begab sich der Täter nicht, da die Zugangstüren abgeschlossen waren. Der an der Tür entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240, entgegen.