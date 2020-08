Unbekannter beschädigt Pkw und verschwindet

Einen Schaden von etwa 3000 Euro hat ein unbekannter Fahrer hinterlassen, als er am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 12.15 Uhr einen geparkten Pkw an der vorderen linken Stoßstange beschädigte, der zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz vor einem Seniorenwohnheim in der Hofherrnstraße abgestellt war.

Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Aalen, Telefon 07361 / 5240.