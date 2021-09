Ein Mercedes, der in der Straße Auf der Heide geparkt war, ist am Sonntag zwischen 10 und 16.45 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Dabei entstand auf der Fahrerseite ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240