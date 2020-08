Unbekannter beschädigt Auto und entfernt sich

Zwischen Freitagabend 20 Uhr und Samstagmittag 12.30 Uhr ist in der Zeppelinstraße ein am rechten Fahrbahnrand geparkter, schwarzer VW Passat von einem unbekannten Fahrer an der linken Fahrzeugseite beschädigt worden, als dieser in dem abschüssig verlaufenden Bereich der Zeppelinstraße vermutlich wendete oder rangiert hatte.

Der Verursacher, der einen Schaden von etwa 3000 Euro verursachte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.