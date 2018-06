Auf einem Kundenparkplatz in der Daimlerstraße hat am Mittwoch ein Insasse eines roten Fahrzeuges beim Aus- oder Einsteigen zwischen 10 Uhr und 13 Uhr mit der Türe einen geparkten Skoda beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte er sich. Der Schaden am Skoda wurde auf etwa 800 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen. Einklappen Ausklappen